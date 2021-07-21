Песков рассказал об урегулировании ситуации в Карабахе

Процесс реализации договорённостей по Карабаху идёт неплохо. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Песков подчеркнул, что Владимир Путин находится в постоянном контакте с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Сейчас занимаемся вопросами именно реализации и воплощения в жизнь договорённостей, которые были достигнуты, — сказал представитель Кремля.

Также Песков отметил, что Россия готова приветствовать посреднические усилия стран Евросоюза в переговорах по Карабаху, если они поспособствуют имплементации имеющихся договорённостей.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Ранее Владимир Путин принял Ильхама Алиева в Кремле. Общение длилось около двух часов. Лидеры двух стран обсудили вопросы экономического сотрудничества, борьбу с коронавирусом, совместное производство вакцин и урегулирование конфликта в Карабахе.