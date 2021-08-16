Захарова: ситуация в Кабуле стабилизируется

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила «Москве 24», что ситуация в Кабуле стабилизируется.

По словам дипломата, посольство РФ в столице Афганистана работает в штатном режиме. Кроме того, с новой властью уже установлены рабочие контакты в целях обеспечения безопасности российского загранучреждения.

Захарова подчеркнула, что в Москве внимательно следят за обстановкой в Афганистане после перехода власти в этой стране к запрещённому в РФ движению талибов.

Обстановка в Кабуле и в стране в целом стабилизируется. Талибы приступили к наведению общественного порядка. Мы также зафиксировали, что они подтвердили гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипломатических миссий, — пояснила представитель МИД РФ.

Она добавила, что российское Министерство иностранных дел призывает стороны воздержаться от насилия и содействовать урегулированию ситуации мирным путём.

Ранее сообщалось, что движение «Талибан» без боя захватило Кабул и на данный момент полностью контролирует Афганистан. Официальный представитель группировки Мохаммад Наим заявил об окончании боевых действий в стране. Он от имени своего руководства гарантировал иностранцам и дипломатическим миссиям безопасность.