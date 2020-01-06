https://static.news.ru/photo/6125455c-307f-11ea-b7d0-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИДа Мария Захарова посоветовала министру иностранных дел Германии Хайко Мааса извиниться за негативную оценку санкций США в отношении Ирака.

По словам главы МИД Германии, слова Дональда Трампа о возможных санкциях Соединённых Штатов против Багдада «не очень полезны». Об этом он заявил в эфире радиостанции Deutschlandfunk, информирует радио Sputnik.

Надо было ещё извиниться. На всякий случай. А то Германию некому будет защищать, — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп не должен думать, что на смерть командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани не последует ответной реакции. Об этом во время траурной церемонии заявила дочь убитого Зейнаб Сулеймани.