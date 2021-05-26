Захарова оценила выполнение обязательств США по договору СНВ-3

https://static.news.ru/photo/666a8da8-be2f-11eb-8974-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Российские власти имеют претензии к Вашингтону по вопросу переоборудования носителей в рамках выполнения Договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Её слова приводит РИА Новости.

Она напомнила, что этот договор не запрещает сторонам модернизировать и заменять стратегические наступательные вооружения при соблюдении лимитов и других ограничений, прописанных в документе.

Поэтому сам факт проведения Вашингтоном подобных модернизационных мероприятий в отношении своих ядерных вооружений и обслуживающего его комплекса не противоречит международным обязательствам США, — заявила Захарова.

По её словам, российские власти отслеживают все усилия Вашингтона в этой сфере, в том числе увеличение финансирования.

Захарова добавила, что у Москвы существуют конкретные и обоснованные претензии по тому, как представители США выполняют договор СНВ-3. Это связано с переоборудованием ряда средств СНВ. В результате действий Вашингтона Москва не может удостовериться, что средства утратили способность использоваться для применения ядерного оружия.

Мы добиваемся от американской стороны строгого выполнения всех положений ДСНВ, эта работа будет продолжена, — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

В апреле Москва и Вашингтон впервые после продления СНВ-3 передали друг другу данные о количестве ракет и ядерных боеголовок. Об этом заявили в Госдепе США. В прошлый раз Москва и Вашингтон «померились» размерами арсеналов по состоянию на 1 сентября 2020 года.

СНВ-3 между Россией и США был продлён до 5 февраля 2026 года. Ключевую роль в согласовании условий соглашения сыграл телефонный разговор между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом, который состоялся 26 января.