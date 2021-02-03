Договор СНВ между Россией и США продлён до 2026 года

https://static.news.ru/photo/3f30f430-6627-11eb-8905-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что договор между Россией и США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) был продлён.

Договор будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений или дополнений, до 5 февраля 2026 года, — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве отметили, что ключевую роль в согласовании условий продления договора сыграл телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, который состоялся 26 января.

Рассчитываем, что достигнутое с Вашингтоном понимание относительно судьбы краеугольного для международной безопасности Договора позволит преодолеть преобладавшую в последние годы вследствие деструктивной политики США тенденцию к слому механизмов контроля над вооружениями и нераспространения, — заявили в МИД РФ.

В министерстве подчеркнули, что для восстановления российско-американского диалога в сфере разоружения потребуются значительные усилия.

Документ сменил истекший в декабре 2009-го СНВ-1. Изначально он был подписан на 10 лет и был продлён по согласию сторон ещё на пять лет. Срок действия СНВ-3 заканчивался 5 февраля 2021 года.

О необходимости очередной пролонгации заявляла новая администрация США во главе с Байденом. Этот вопрос был особенно актуален, учитывая то, что предыдущий американский лидер Дональд Трамп приостановил консультации о продлении договора, так как Вашингтон не устраивали прописанные условия. В частности, Вашингтон настаивал на включении в договор о сокращении стратегических наступательных вооружений Китая. Пекин со своей стороны отказывался от участия в договоре.

Москва рассчитывала, что администрация Байдена согласится на продление договора на ранее согласованных условиях до истечения его срока 5 февраля 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал, что 29 января президент России Владимир Путин подписал закон о продлении договора СНВ с США.