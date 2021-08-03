Захарова назвала противоправными действия США с визами дипломатов

Вашингтон действует вне правового поля в вопросе продления виз для российских дипломатов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

Я могу сказать, что это не какой-то новый выпад США, это история старая, о который мы неоднократно говорили. Речь идёт о том, что, как вы знаете, они по большому счету действуют вне правого поля в отношении российских дипломатов, — сказала дипломат на всероссийском молодёжном форуме «Территория смыслов».

Она напомнила, как США изъяли российскую дипломатическую собственность в США, а также высылали российских дипломатов без повода.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что американские власти требуют от 24 российских дипломатов покинуть страну из-за истекающих виз до 3 сентября. Также почти 130 сотрудников российских дипломатических представительств вместе с семьями ждут продления разрешений.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в ситуации с дипломатами Вашингтон занимается откровенной подменой понятий. Он пояснил, что действия американцев расходятся с договорённостями, которые были достигнуты на саммите Россия — США в Женеве. Политик считает, что в Штатах должны прекратить давить на дипломатов, а произошедшую ситуацию следует скорейшим образом оздоровить.