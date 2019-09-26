Как писал News.ru, 25 сентября официальный представитель МИДа страны Аббас Мусави заявил, что иранские власти окончательно решили прекратить задерживать британский танкер Stena Impero. По его словам, дело о нарушении судном иранского законодательства и причинении ущерба окружающей среде до сих пор открыто.
Судно было задержано в июле в Ормузском проливе. Оно принадлежит шведской компании Stena Bulks, но шло под британским флагом. В числе членов его экипажа трое граждан России. Часть моряков с разрешения иранских властей уже покинули страну.