https://static.news.ru/photo/0870a2b8-e0fb-11e9-b072-fa163e074e61_660.jpg Фото: Farshid-M. Bina/dpa/Global Look Press

Британский танкер Stena Impero, который более двух месяцев назад задержали иранские военные, после освобождения начал движение в направлении международных вод.

По данным Организации портов и судоходства провинции Хормозган, судно начало своё плавание в 09:00.

British-flagged Stena Impero tanker, which was detained by Iran's Revolutionary Guard in July, exits Bandar Abbas port - Refinitiv ship-tracking data pic.twitter.com/QXXirlg4Pz — TRT World Now (@TRTWorldNow) 27 сентября 2019 г.

Как писал News.ru, 25 сентября официальный представитель МИДа страны Аббас Мусави заявил, что иранские власти окончательно решили прекратить задерживать британский танкер Stena Impero. По его словам, дело о нарушении судном иранского законодательства и причинении ущерба окружающей среде до сих пор открыто.

Судно было задержано в июле в Ормузском проливе. Оно принадлежит шведской компании Stena Bulks, но шло под британским флагом. В числе членов его экипажа трое граждан России. Часть моряков с разрешения иранских властей уже покинули страну.