Задержанная рассказала о зверствах ОМОНа в СИЗО Минска

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что запорожский завод «Мотор Сич» уничтожается его бывшим президентом и генеральным конструктором Вячеславом Богуслаевым. По словам нардепа, уничтожение началось после того, как Богуслаев продал свои акции китайским инвесторам.

Дубинский, занимающий в Раде пост замглавы комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, в своём заявлении, опубликованном в YouTube, требует разобраться в действиях Богуслаева. Его сын недавно за эти деньги...