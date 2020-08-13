В Минске освобождают белорусов, задержанных на протестах

https://static.news.ru/photo/7936819e-ddb6-11ea-b555-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Первые задержанные на протестах в Минске покидают изолятор временного содержания на улице Окрестина. Они выходят за стены ИВС небольшими группами.

Об этом сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что освобождённых около ИВС встречают минчане. Сначала они делали это под аплодисменты, но отказались от такой формы поддержки, узнав, что охранники ИВС на овации минчан реагируют побоями других задержанных.

Среди встречающих говорят, что некоторых задержанных избили так сильно, что люди не могут сами идти. Их увозят от ИВС, в том числе, на скорой помощи. Одна из освобождённых врач Анастасия рассказала, что её задержали на акции медиков. При этом на неё направляли оружие. Уже в изоляторе, по её словам, постоянно слышны крики избиваемых.

Кровь стыла в венах от того, что мы слышали, — отметила женщина.

Акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, после объявления итогов президентских выборов. Демонстранты недовольны названным результатом действующего главы государства Александра Лукашенко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что белорусы адресовали просьбу американскому изобретателю и предпринимателю Илону Маску отправить действующего президента Александра Лукашенко в космос. Так они ответили на вопрос миллионера, чем можно помочь белорусскому народу. Житель республики Артём Бухал написал, что население сражается с армией диктатора в одиночку, без поддержки других стран.