«Забыто, предано и продано»: Россию призвали забыть о дружбе с рядом стран Политолог Светов призвал забыть о дружбе с Болгарией, Черногорией и Северной Македонией

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После того как Болгария, Черногория и Северная Македония не пропустили самолёт главы МИД РФ Сергея Лаврова в Сербию, следует избавиться от иллюзий о дружбе, заявил политолог Юрий Светов. В разговоре с «360» он отметил, что европейские политики избраны демократическим путем, но действуют по приказам Вашингтона. Единственный, кто работает в интересах только лишь своей страны — президент Венгрии Виктор Орбан.

Надо нам в XX веке уже отрешаться от иллюзий, от слов про «братушек» и так далее. Все это давно забыто, предано и продано. <...> Те страны, с которыми, как мы считали, у нас традиционно добрые отношения, не пропускают самолет Сергея Лаврова — Болгария и Черногория, — сказал Светов.

На Сербию же, по словам политолога, давят, чтобы поставить на «правильную сторону» истории. Правильную — с точки зрения президента США Джо Байдена.

Накануне Болгария, Черногория и Северная Македония закрыли воздушное пространство для самолёта Сергея Лаврова, направлявшегося в Сербию. Сам Лавров назвал ситуацию немыслимой. По его мнению, страны ЕС и НАТО таким образом лишили Сербию права проводить суверенную внешнюю политику.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что несмотря на проблемы, вызванные срывом дипломатического визита в Белград, существенно помешать взаимодействию России с Сербией не удалось. По его словам, из-за инцидента пришлось сдвинуть график контактов.