Новый минимум: за сутки от коронавируса в Италии умерли 153 человека

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В Италии за сутки скончались 153 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19. Таким образом, количество смертей от коронавируса с начала эпидемии достигло 31 763.

Такие данные приводит La Repubblica. Это самый низкий уровень смертности за последние два месяца, отмечает издание. Начиная с 8 марта жертвами COVID каждый день становились не менее 170 человек. Пик умерших пришёлся на 27 марта, достигнув 969 пациентов.

Кривая заражений также постоянно снижается в течение нескольких недель. За сутки обнаружено 875 новых случаев инфицирования COVID-19, общее число выявленных случаев достигло 224 760.

Ранее NEWS.ru писал, что за сутки от коронавируса в штате Нью-Йорк скончались 157 человек. Количество новых случаев заражения за день снизилось до 400.