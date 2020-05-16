Новый минимум: за сутки от коронавируса в Италии умерли 153 человека

В Италии за сутки скончались 153 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19. Таким образом, количество смертей от коронавируса с начала эпидемии достигло 31 763.
Такие данные
Кривая заражений также постоянно снижается в течение нескольких недель. За сутки обнаружено 875 новых случаев инфицирования COVID-19, общее число выявленных случаев достигло 224 760.
Ранее NEWS.ru писал, что за сутки от коронавируса в штате Нью-Йорк скончались 157 человек. Количество новых случаев заражения за день снизилось до 400.
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