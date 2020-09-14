Южная Осетия открыла границы с Россией с 15 сентября

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Южная Осетия с 15 сентября 2020 года сняла ограничения на пересечение границ с Россией, которые были введены весной в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Особый порядок пересечения государственной границы Республики Южная Осетия с Российской Федерацией, установленный ранее постановлением правительства республики, действует до 23 часов 59 минут 14 сентября. С 00:00 15 сентября 2020 года отменяется действие мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Республики Южная Осетия и возобновляется пересечение государственной границы Республики Южная Осетия с Российской Федерацией через многосторонний пункт пропуска «Рук» в обычном режиме, — привели сообщение пресс-службы правительства Южной Осетии в ТАСС.

Кроме того, въезжающим в республику больше не нужно будет соблюдать 14-дневный карантин.

Вместе с тем с открытием государственной границы усиливаются противоэпидемические мероприятия по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции среди населения. Разработаны рекомендации по организации работы различных учреждений и организаций, а также правила поведения для граждан в условиях риска распространения коронавируса, — привели слова заместителя главы Югосетпотребнадзора Анны Гаглоевой в агентстве.

Как писал NEWS.ru ранее, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил, что республика рассчитывает открыть границы 15 сентября 2020 года. В связи с этим Бибилов поручил Минздраву нарастить имеющиеся запасы медикаментов и расходных материалов, а также быть готовыми принимать заболевших.