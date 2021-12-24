Явили миру: Сассекские опубликовали первое фото маленькой дочери

По старой традиции члены Большой королевской семьи и других монарших династий перед зимними праздниками публикуют особые рождественские открытки, обычно это семейные фотографии. Несмотря на то что принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от своих полномочий, они решили поддержать установленное в Великобритании правило и опубликовали свою открытку, на которой впервые показали своего второго ребёнка, сообщило издание DailyMail.

На фотографии, которую выложила в Сети чета Сассекских, запечатлены сами герцог и герцогиня, а также их дети — двухлетний сын Арчи и шестимесячная Лилибет. Это первая публикация дочери принца Гарри и его супруги, актрисы Меган Маркл.

Второй ребёнок в семье герцога и герцогини Сассекских появился на свет уже после «Мегзита» и переезда в США. Девочка, которую назвали в честь прабабушки, королевы Елизаветы II и покойной принцессы Дианы Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор, родилась 4 июня 2021 года в одной из клиник Калифорнии. Лицо ребёнка до последнего момента от посторонних глаз скрывали.

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его жена Меган Маркл планируют в ближайшем будущем помириться с королевской семьей. Об этом сообщил эксперт монаршего двора Эд Оуэнс. Разговор шёл о том, чтобы окрестить дочь Сассекских в Лондоне в присутствии королевы Елизаветы II, однако в итоге над ребёнком тайно провели обряд в США.