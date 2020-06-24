Япония созвала заседание национального Совбеза для обсуждения вопросов ПРО

https://static.news.ru/photo/93bf1b06-b62a-11ea-9d9f-fa163e074e61_660.jpg Синдзо Абэ Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Заседание Совета национальной безопасности Японии состоялось 24 июня под председательством премьер-министра страны Синдзо Абэ. Одной из тем для обсуждения была ситуация вокруг системы ПРО после приостановки плана развёртывания наземных комплексов производства США Aegis Ashore.

Как сообщает агентство Kyodo, в заседании приняли участие глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, глава оборонного ведомства Таро Коно, вице-премьер, министр финансов Таро Асо и генсек кабмина Ёсихидэ Суга. На совещании Коно доложил об обстоятельствах, которые привели к приостановке плана по размещению Aegis Ashore. Японское правительство планирует к сентябрю выработать новую политику сдерживания и внести коррективы в стратегию национальной обороны. Власти намерены усилить оборонные возможности против удара со стороны КНДР с использованием ракет, меняющих траекторию во время полёта.

Как писал NEWS.ru, Таро Коно объявил о намерении отказаться от американской системы Aegis Ashore 15 июня. По его словам, японские военные выявили угрозу падения разгонной ступени за пределами военной базы. Чтобы скорректировать недостаток, понадобятся дополнительные средства и время — страна планировала развернуть систему ПРО к 2025 году. 18 июня японский премьер заявил, что намерен летом начать обсуждение разработки нового курса национальной стратегии обороны.

Администрация США уже санкционировала продажу Японии двух таких комплексов. Их предполагалось разместить на юго-западе и на севере острова Хонсю. Американские системы ПРО потребовались Токио из-за ракетных испытаний КНДР в Японском море. О закупке комплексов Aegis Ashore на островах объявили в 2017 году. Каждая установка должна была обойтись Японии почти в $890 млн.