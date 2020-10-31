Японцам не понравилось, что Россия планирует разместить танки на Курилах

https://static.news.ru/photo/efb120c4-1b99-11eb-83a2-fa163e074e61_660.jpg Курильские острова Фото: Sergey Frolov/Global Look Press

Россия намерена разместить свои танки на Южных Курильских островах, сообщило агентство Kyodo. Эта новость вызвала шквал комментариев в Японии.

По данным японского агентства, Россия планирует разместить на островах танки Т-72Б3 в течение года или двух лет. Японские пользователи Сети сочли, что эти действия означают конец переговоров о вопросе принадлежности Южных Курил.

Россия говорит: «Больше вопрос Курил не поднимайте». В России проблема «северных территорий» уже решена, — цитирует одного из комментаторов «Газета.ру».

Весь архипелаг Курильских островов вошёл в состав Советского Союза после окончания Второй мировой войны. При этом в Токио до сих пор считают, что острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и другие острова, называемые японскими властями «северными территориями», принадлежат Японии. Москва при этом не раз давала понять, что Курилы принадлежат России и Кремль не признаёт сам факт территориального спора.

Разрешение территориальных споров с Россией и официальное подписание мирного договора между странами по итогам Второй мировой войны были важной частью политической программы предшественника премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги Синдзо Абэ.

В 2016 году Абэ предлагал план экономического сотрудничества с Россией из восьми пунктов и «новый подход» в отношении переговоров с Москвой по вопросу островов и заключению мирного договора. В 2018 году в Сингапуре Абэ фактически отошёл от базисного курса Японии, который заключался в требовании возврата четырёх островов, писал NEWS.ru.