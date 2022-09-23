«Я в шоке»: Зеленский обозлился на Израиль из-за отсутствия военной помощи Зеленский высказал негодование из-за отсутствия военной помощи со стороны Израиля

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Израиль в отсутствии поставок вооружения на Украину, о чем рассказал в беседе с Ouest-France. По его словам, Израиль ни разу не отправил и не предложил никакого оружия Украине, поскольку на лидеров страны оказывает влияние Россия.

Я в шоке. Я не понимаю, что случилось с Израилем. Я не понимаю, почему они не могут предоставить нам зенитные средства. Израиль нам ничего не предоставил. Ничто. Нуль! Я не виню лидеров. Я вижу факты: были дискуссии с лидерами Израиля, и это не помогло Украине. Можно заметить влияние России на Израиль, — высказал Зеленский.

Также он отметил, что неоднозначную позицию по украинскому вопросу занял Китай. Президент Украины напомнил, что до объявления военной операции у стран были плотные экономические и торговые связи, но потом они исчезли. Зеленский признался, что хотел бы получить помощь от правительства КНР.

Ранее депутат бундестага, член Левой партии Германии Сара Вагенкнехт призвала прекратить поставки оружия Украине и назвала безумными тех, кто выступает за эти поставки. Политик уверена, что федеральное правительство должно прекратить эскалацию и поддержать мирные переговоры.