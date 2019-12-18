https://static.news.ru/photo/172086ce-2233-11ea-b52f-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Michael Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Визит государственного секретаря Соединённых Штатов Майкла Помпео в Киев запланирован на 3–4 января.

Помощник Помпео поручил временному поверенному в делах США на Украине Уильяму Тейлору передать свои обязанности и покинуть территорию Незалежной до приезда госсекретаря. Отъезд Тейлора на родину намечен на 2 января. Это позволит Майклу Помпео избежать общения с дипломатом и не фотографироваться с ним, отмечает газета Wall Street Journal.

Acting U.S. Ambassador to Ukraine Bill Taylor is planning to leave the country on Jan. 2 and understood that Secretary of State Mike Pompeo wanted to avoid being photographed with him, a person familiar with the situation said https://t.co/Phee321CKk — The Wall Street Journal (@WSJ) December 19, 2019

Тейлор оказался одним из ключевых игроков в событиях, которые привели к голосованию по импичменту американского президента Дональда Трампа. Нижняя палата Конгресса США поддержала обвинения в адрес главы государства, высказавшись за импичмент.

Тейлор, как ожидается, покинет свой пост 1 января. Место поверенного займёт его нынешняя заместитель Кристина Квиен. Белый дом может предложить на должность посла США на Украине отставного генерал-лейтенанта Кита Дейтона, который был военным атташе в посольстве Штатов в Москве, писал NEWS.ru.