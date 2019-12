Помощник Помпео поручил временному поверенному в делах США на Украине Уильяму Тейлору передать свои обязанности и покинуть территорию Незалежной до приезда госсекретаря. Отъезд Тейлора на родину намечен на 2 января. Это позволит Майклу Помпео избежать общения с дипломатом и не фотографироваться с ним, отмечает газета Wall Street Journal.

Acting U.S. Ambassador to Ukraine Bill Taylor is planning to leave the country on Jan. 2 and understood that Secretary of State Mike Pompeo wanted to avoid being photographed with him, a person familiar with the situation said https://t.co/Phee321CKk