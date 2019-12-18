https://static.news.ru/photo/3e61daea-2205-11ea-8b8a-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Нижняя палата Конгресса США поддержала обвинения в адрес президента страны Дональда Трампа. Результаты голосования членов Палаты представителей оказались для него неутешительными.

Импичмент по статье «превышение полномочий» поддержали 230 законодателей, против выступили 197. В голосовании по второму пункту обвинения — «воспрепятствование Конгрессу» — «за» высказались 229 депутатов, «против» — 198, сообщает РИА Новости.

Вопрос об импичменте переходит на обсуждение в Сенат, там и решится, будет ли Трамп смещён с должности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси открыла дебаты об импичменте главы государства «со всей серьёзностью и грустью». Она обвинила Трампа в том, что он пытался добиться иностранного вмешательства в американские выборы и таким образом «сделал свой импичмент необходимым». Кроме того, считает спикер, президент «использовал силу своих должностных полномочий для того, чтобы получить личную выгоду» и нарушил американскую конституцию.