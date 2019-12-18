Нижняя палата Конгресса США поддержала обвинения в адрес президента страны Дональда Трампа. Результаты голосования членов Палаты представителей оказались для него неутешительными.
Импичмент по статье «превышение полномочий» поддержали 230 законодателей, против выступили 197. В голосовании по второму пункту обвинения — «воспрепятствование Конгрессу» — «за» высказались 229 депутатов, «против» — 198,
Вопрос об импичменте переходит на обсуждение в Сенат, там и решится, будет ли Трамп смещён с должности.
Ранее NEWS.ru сообщал, что спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси открыла дебаты об импичменте главы государства «со всей серьёзностью и грустью». Она обвинила Трампа в том, что он пытался добиться иностранного вмешательства в американские выборы и таким образом «сделал свой импичмент необходимым». Кроме того, считает спикер, президент «использовал силу своих должностных полномочий для того, чтобы получить личную выгоду» и нарушил американскую конституцию.
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