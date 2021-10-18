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Вызовы со стороны КНР войдут в стратегическую концепцию НАТО

09:31, 18 октября 2021
Вызовы со стороны КНР войдут в стратегическую концепцию НАТО Фото: Xander Heinl, via www.imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press
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Вызовы со стороны наращивающего потенциал Китая и противодействие ему будут включены в новую стратегическую концепцию НАТО. Лидеры Альянса утвердят документ на саммите в Мадриде в 2022 году. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Столтенберг в интервью газете Financial Times.

По его словам, новая концепция организации означает существенное переосмысление целей Альянса и отражает геостратегический поворот в сторону Азии.

НАТО — это союз Северной Америки и Европы, и этот регион сталкивается с глобальными вызовами: терроризмом, киберпространством, но теперь и подъёмом Китая, — сказал Столтенберг.

Он отметил, что НАТО чувствует приближение Китая и появление у него массы оружия большой дальности, которое может поразить союзников организации. В частности, в этой стране строится значительное число шахт для межконтинентальных ракет большой дальности.

Ранее Столтенберг заявил, что растущее экономическое развитие Китая и его более тесное сотрудничество с Россией представляют угрозу для НАТО. По его мнению, КНР стремится стать ведущей экономикой мира.

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