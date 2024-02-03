Выяснилось, какие ракеты Канада хочет передать Украине CBC: Канада хочет передать Украине ракеты CRV7, но им не хватает боеголовок

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Канада рассматривает вариант передачи Украине авиационных неуправляемых ракет CRV7, но им недостает боеголовок, сообщает телеканал CBC. Соответствующее намерение властей подтвердил представитель министра обороны Дэниел Минден.

Перед передачей оборудования Украине мы тесно сотрудничаем с Украиной, чтобы гарантировать, что любые пожертвования будут отвечать ее военным нуждам. <...> Мы применяем тот же процесс в отношении запасов <...> ракет CRV7, — сказал чиновник.

При этом источник телеканала в сфере обороны утверждает, что не у всех ракет имеются в наличии боеголовки. По его данным, в хорошем состоянии в настоящее время остаются не более восьми тысяч боеприпасов.

CRV7 (Canadian Rocket Vehicle 7) — авиационная неуправляемая ракета калибра 70 мм со складывающимся оперением, предназначенная для ударов по наземным целям. Была принята на вооружение в начале 1970 годов, снята в начале 2000-х годов. Согласно официальной информации, всего Канада располагает более чем 83 тысячами таких ракет. Несколько лет назад федеральное правительство подписало контракт на их утилизацию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Канада предоставила стране дополнительные норвежские зенитные ракетные системы NASAMS. Кроме того, глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс пообещал, что Великобритания передаст Украине сотни ракет противовоздушной обороны, которые способны сбивать российские беспилотники и ракеты с «невероятной точностью».

При этом телеканал CTV информировал, что зенитный ракетный комплекс NASAMS, закупленный год назад Канадой у США для поставки на Украину, до сих пор не получен Киевом. В одной из компаний-производителей уточнили, что они не заключали необходимых контрактов.