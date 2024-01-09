На Украине заждались боевого «подарка» из Канады CTV: закупленный Канадой у США для Киева ЗРК NASAMS не прибыл на Украину

Фото: Senior Airman Beaux Hebert/Keystone Press Agency/Global Look Press

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS, закупленный год назад Канадой у США для поставки на Украину, до сих пор не получен Киевом, сообщает телеканал CTV. В одной из компаний-производителей заявили, что они не заключали необходимых контрактов.

По имеющимся данным, Министерство обороны Канады в марте 2023 года перевело Вашингтону на соответствующие цели $406 млн, а правительство США, в свою очередь, подписало контракт на производство комплекса с компанией Raytheon. При этом в компании Kongsberg, также участвующей в производстве NASAMS, заявили, что они не заключали подобного контракта ни с США, ни с Канадой.

В январе 2023 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо после встречи с американским президентом Джо Байденом пообещал закупить у США комплекс NASAMS для военных нужд Украины. Это вооружение предназначено для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Канада предоставила стране дополнительные норвежские зенитные ракетные системы NASAMS. Кроме того, глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс сообщил, что Великобритания передаст Украине сотни ракет противовоздушной обороны. По его словам, они способны сбивать российские беспилотники и ракеты с «невероятной точностью».

При этом полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявлял, что главной проблемой ПВО ВСУ является ее несистемный характер. Он назвал украинскую ПВО «сборной солянкой», которая состоит из всего, что передали другие страны.