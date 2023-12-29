Великобритания обещала помощь Украине ракетами Министр обороны Великобритании: страна поставит Киеву сотни ракет ПВО

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Великобритания передаст Украине сотни ракет противовоздушной обороны, сообщил глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шэппс в Twitter (Х). По его словам, они способны сбивать российские беспилотники и ракеты с «невероятной точностью».

Мы продолжаем поддерживать украинскую оборону. Вот почему сегодня мы отправляем сотни ракет противовоздушной обороны, чтобы восполнить арсенал подаренных Великобританией систем противовоздушной обороны, способных сбивать российские беспилотники и ракеты с невероятной точностью, — написал Шэппс.

Вооруженные силы Украины могут использовать крылатые ракеты Storm Shadow против российских военных, говорил ранее Шэппс. По его словам, российское руководство нарушило мир в Европе, в связи с чем министр потребовал сохранить поддержку Украины.

26 декабря спикер ВВС Украины Юрий Игнат сообщил, что ВСУ атаковали БДК «Новочеркасск» несколькими западными ракетами. Это были дальнобойные Storm Shadow либо SCALP, заявил он. По словам Игната, системы ПВО ВС РФ способны сбивать такие снаряды, однако украинские военные обходят защиту «с помощью тактических приемов и хорошего западного вооружения».

Министр обороны России Сергей Шойгу 26 декабря доложил президенту Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии. Руководитель оборонного ведомства проинформировал лидера страны о повреждениях большого десантного корабля «Новочеркасск».