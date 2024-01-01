Канада отправила Украине «норвежский подарок» Зеленский сообщил, что Украина получила от Канады новые системы NASAMS

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Пусковая установка ЗРК NASAMS

Канада предоставила Украине дополнительные норвежские системы NASAMS (относится к ПВО), сообщил в Telegram-канаде президент Владимир Зеленский. По его словам, 1 января он провел переговоры с премьером Джастином Трюдо, в рамках которых обсуждались вопросы безопасности Украины.

Провел первый международный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Прежде всего общались на тему безопасности. <...> Я благодарен Джастину за готовность помогать в усилении защиты украинского неба, в частности, за поставку дополнительных NASAMS — систем и ракет к ним, — сказал Зеленский.

Президент добавил, что обговорил с премьером гарантии безопасности. В ближайшее время стороны активизируют двусторонний диалог для соответствующего соглашения, уточнил украинский лидер. Кроме того, по его словам, политики условились о начале подготовки встречи по воплощению «формулы мира». Зеленский сказал, что мероприятие состоится в середине января в швейцарском Давосе.

Ранее представительство Чехии при ООН заявило, что поддержка Киева со стороны Праги соответствует нормам международного права. Таким образом Чехия отреагировала на критику за поставку кассетных боеприпасов ВСУ, которые применялись против мирных жителей Белгорода.