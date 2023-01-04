Вучич перечислил страны, отозвавшие признание независимости Косово

Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич перечислил девять стран, которые в последнее время отозвали признание самопровозглашенной Республики Косово, передает РИА Новости. В приведенном списке оказались Сомали, Буркина-Фасо, Габон, Эсватини, Ливия, Гвинея, Антигуа и Барбуда, Святая Люсия и Мальдивы. Сербский лидер добавил, что 106 стран не признают независимость Косово.

Целых 106 стран не признают независимость Косово, а всего 84 недвусмысленно признают. Три страны не до конца ясны. У нас есть девять, которые отозвали признание: Сомали, Буркина-Фасо, Габон, Эсватини, Ливия, Гвинея, Антигуа и Барбуда, Святая Люсия и Мальдивы, — сказал Вучич.

По его словам, еще одно государство в ближайшее время может отказаться от признания самопровозглашенной республики.

1 января премьер-министр Косово Альбин Курти заявил о намерении увеличить число солдат НАТО и бронетехники на территории самопровозглашенной республики. По его мнению, за счет этого в регионе повысится безопасность. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белграду удалось избежать конфликта с военно-политическим блоком по вопросу Косово.

До этого миссия НАТО KFOR усилила меры безопасности на закрытом контрольно-пропускном пункте «Ярине» на въезде в Косово и Метохию со стороны города Рашки на фоне митинга с участием сербов. К КПП подъехали несколько джипов Hummer с британскими солдатами. Помимо этого, военные Альянса натянули колючую проволоку и поставили баррикады.