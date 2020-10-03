Вучич: мировое сообщество показало бессилие в вопросе Нагорного Карабаха

https://static.news.ru/photo/98efc3c4-05a7-11eb-a2cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/karabakh_azerbaycan

Президент Сербии Александр Вучич, комментируя ситуацию в Нагорном Карабахе, заявил, что международное сообщество показало полное бессилие в этом вопросе.

То, что происходит в Нагорном Карабахе, для нас большой урок, потому что замороженные конфликты означают столкновения в будущем, в которых международное сообщество бессильно. Поэтому я за то, чтобы решать вопросы сегодня и завтра, а не оставлять их нашим детям, — отметил сербский лидер на встрече с Национальным конвентом Сербии о вступлении в ЕС.

По его словам, нынешнее противостояние Армении и Азербайджана «показало, насколько опасны замороженные конфликты». Именно поэтому он выступает против замороженного конфликта в Косово и Метохии, передаёт национальное телевидение страны RTS.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Ранее NEWS.ru писал о том, что формат «тройки» сопредседателей Минской группы ОБСЕ должен быть сохранён, но при условии соблюдения нейтралитета входящих в неё стран, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.