ВСУ предрекли проблемы с использованием стратегических резервов Военэксперт Шурыгин: стратегических резервов ВСУ хватит максимум на пять-шесть дней

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Keystone Press Agency / Global Look Press

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что стратегических резервов Вооруженных сил Украины хватит еще максимум на пять-шесть дней. После этого их использование станет бессмысленным. По его словам, Украина задействовала 30% всех имеющихся резервов ВСУ на линии боевого соприкосновения.

На всей линии боевого соприкосновения задействовано уже 30 процентов всех имеющихся резервов Вооруженных сил Украины. Но они нигде не смогли преодолеть даже первой полосы, — сказал Шурыгин.

Специалист подчеркнул, что в случае, если Украина в ближайшие несколько дней не добьется результата, то украинские военные перейдут к «глухой обороне».

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины вызывает вопросы, а исход его неоднозначен. По его словам, украинцы сами осознают это, поэтому просят у Запада начать поставки истребителей. Глава оборонного ведомства средиземноморской страны добавил, что самый простой способ добиться мира — «это дать понять претендующим на победу, что она невозможна». Он при этом признался, что «не может объяснить» намерения Запада по мирному урегулированию конфликта с помощью поставок оружия Украине.