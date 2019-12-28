Власти города Ухань в китайской провинции Хубэй заявили о выявлении случаев заболевания пневмонией неизвестного происхождения. Местный комитет по здравоохранению призвал все медицинские учреждения города вести статистику и отслеживать ситуацию с больными.
Больных с воспалением лёгких неизвестного происхождения лечат изолированно,
Ранее NEWS.ru сообщал, что рост средней продолжительности жизни граждан РФ, снижение младенческой смертности, а также смертности от различных болезней — главные итоги 2019 года, заявила руководитель Минздрава России Вероника Скворцова. По её словам, у нас снизилась смертность от большинства заболеваний — от сердечно-сосудистых заболеваний, от заболеваний дыхания, от пневмонии на 8%.
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