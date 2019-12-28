https://static.news.ru/photo/6d8ff018-2b06-11ea-b313-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост средней продолжительности жизни граждан РФ, снижение младенческой смертности, а также смертности от различных болезней — главные итоги 2019 года, заявила руководитель Минздрава России Вероника Скворцова.

По её словам, россияне стали жить на полгода дольше по итогам 10 месяцев 2019-го по сравнению с 2018-м. Показатель достиг отметки в 73,4 года. Кроме того, число смертей сократилось более чем на 29 тысяч, цитирует чиновницу телеканал «Россия 24».

Ещё одним знаковым показателем стали опережающие темпы снижения смертности среди младенцев. Сейчас она составляет 4,8 случая на тысячу родившихся живыми.

На историческом минимуме находится и число умерших от туберкулёза. По словам Скворцовой, за 10 лет показатель снизился в три раза. Сейчас он составляет около пяти случаев на 100 тыс. человек.

У нас снизилась смертность от большинства заболеваний — от сердечно-сосудистых заболеваний, от заболеваний дыхания, от пневмонии на 8%, от внешних причин очень существенно — на 4,5%, то есть мы видим положительную динамику, — резюмировала министр.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что естественный прирост населения наблюдается только в 18 из 85 российских регионов. По её словам, снижение уровня смертности не смогло компенсировать значительное уменьшение количества женщин детородного возраста.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что в 2019 году около миллиона российских семей с детьми получили поддержку в рамках мер по развитию демографии: это выплаты на первого и последующих детей, льготная ипотека, погашение части ипотеки для многодетных семей, масштабная ясельная программа.