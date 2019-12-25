https://static.news.ru/photo/192db522-271f-11ea-8323-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что в 2019 году около миллиона российских семей с детьми получили поддержку в рамках мер по развитию демографии.

Около миллиона российских семей с детьми получили поддержку в рамках демографического пакета мер: это выплаты на первого и последующих детей, льготная ипотека, погашение части ипотеки для многодетных семей, реализуется масштабная ясельная программа, — цитирует ТАСС Путина.

На ясельной программе президент остановился подробнее и сообщил, что за два года в детских садах открылось 54 тыс. ясельных мест и в 2021 году их дефицит будет полностью закрыт. На 1 декабря 2019 года очередь в ясли по всей стране составляла 194 тыс. человек, тогда как на 1 января 2018 года она была 272 тыс. человек. Путин также рассказал, что в этом году более 2 тыс. школ оснастили «высокотехнологичным оборудованием для образовательных программ для цифрового и гуманитарного профилей», также начался переход на сетевое образование, когда при обучении школьников используется инфраструктура вузов, предприятий и технопарков.

Как писал NEWS.ru, ранее на этом же заседании Путин заявил, что у него нет уверенности, что большинство россиян почувствовали изменение своей жизни к лучшему в результате реализации национальных проектов. По его словам, об этом говорят даже опросы общественного мнения структурами, «которым мы не можем не доверять, в том числе Федеральной службой охраны». Путин выступил против того, чтобы корректировать целевые показатели проектов и снижать заявленную планку.