Почему поляки нападают на украинские грузовики, что происходит на границе

Фото: IMAGO/David Tanecek/Global Look Press

Более 1000 грузовиков не могут въехать на Украину из-за блокировки двух пропускных пунктов, которые перекрыли польские фермеры, сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Почему проходят акции протеста, какие последние новости известны?

Что сейчас происходит в Польше

Демченко в эфире телеканала «Рада» заявил, что в настоящее время заблокированными остаются два КПП — «Ягодин — Дорогуск» и «Рава-Русская — Хребене», где находится более 1000 украинских грузовиков.

«Если говорить о количестве грузовиков, которые сейчас находятся в очереди на территории Польши в сторону Украины по двум заблокированным направлениям, то это где-то 1050 грузовиков», — пояснил он.

Также представитель Госпогранслужбы Украины отметил, что проблемы есть и на КПП «Краковец — Корчева», где работа идет в обычном режиме, но из-за протестов на других пропускных пунктах здесь возникла большая очередь из тяжеловозов.

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global look Press

Почему польские фермеры атакуют украинских дальнобойщиков

Вчера, 11 февраля, польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в населенном пункте Дорохуск на границе с Украиной.

Протестующие срезали замки при помощи болгарки и вскрывали зерновозы. По словам украинских водителей, поляки высыпают по несколько тонн зерна из каждой машины.

Правый польский политик и один из организаторов протестов Рафал Меклер заявил, что после подобных действий украинские водители возвращаются к себе на родину.

«В Дорохуске фермеры высыпали зерно из грузовиков, грузовики возвращаются на Украину», — написал он в своих социальных сетях.

Мэр Львова Андрей Садовой обвинил в Россию в происходящем, заявив, что протесты якобы устроили «пророссийские провокаторы».

«Назовем вещи своими именами. На этом фото — украинское зерно, которое высыпали польские, а на самом деле пророссийские провокаторы из украинских грузовиков. Псевдоблокада на границе продолжается», — написал он в своем Telegram-канале.

Также Reuters сообщало, что вчера фермеры заблокировали проезд украинским фурам в 250 местах, поскольку продолжают протестовать против ввоза дешевой сельскохозяйственной продукции с Украины и «зеленой» политики Европейского союза.

«У фермеров есть законные опасения, ожидания и требования ограничить чрезмерный приток товаров с Украины, а также с других неевропейских рынков в ЕС, особенно в Польшу», — процитировало издание слова главы польского Минсельхоза Чеслава Секирского.

Отмечается, что поляки требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины после 24 февраля 2022 года. С начала блокады в очередях у границы умерли уже три украинских водителя.

Как в Госдуме РФ отреагировали на протесты в Польше

Депутат Госдумы Михаил Шеремет частично процитировал строки из повести писателя Николая Гоголя «Тарас Бульба», комментируя нынешние отношения Польши и Украины.

По словам парламентария, украинскому правительству нельзя забывать о том, что «предателей не любят даже враги и при первой возможности их бросят».

«В этой истории сразу приходит на ум отрывок из знаменитой повести Гоголя „Тарас Бульба“, где отец карает сына-предателя и задает ему риторический вопрос: „Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?“ История повторяется», — отметил Шеремет в беседе с РИА Новости.

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