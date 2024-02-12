Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 12 февраля, фото

Фото: t.me/Moscowzoo_official

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале опубликовала видео, как за пандой Катюшей ухаживает ее мама Диндин. Какие последние новости известны о животном? Новости СМИ2

Как сейчас живет Катюша

На кадрах, показанных Акуловой, видно, как Диндин ухаживает за детенышем, пока тот пытается несколько раз вырваться из ее лап. В какой-то момент малышке практически удалось сбежать, но мама взяла ее и подтянула к себе.

Директор зоопарка рассказала, что по вечерам молодая панда питается бамбуковыми палками. В опубликованном видеоролике малышка-панда сидит, спрятавшись в куче веток принесенного ей лакомства.

«Ну очень старается Катюша грызть бамбуковые палки. Хрустят уже, как у мамы, только пока не разгрызаются», — говорится в сообщении Акуловой.

Также Акулова в воскресенье, 11 февраля, поделилась видео, на котором панда Катюша «сидит в засаде».

«Вот так Катюша сидела в засаде, пока посетители ждали», — подписала гендиректор свою публикацию.

В период с 9 по 11 февраля на территории Московского зоопарка проходила акция «Пандамания», когда всем тезкам родившейся панды Катюши, а также посетителям в костюмах панды был предоставлен бесплатный вход в учреждение.

Отмечалось, что согласно правилам, на госте, если он не Екатерина, должно быть не меньше трех элементов гардероба с изображениями китайского медвежонка. Также можно надеть два элемента и какой-либо аксессуар.

«Спасибо всем нашим гостям за то, что не побоялись морозов, придумали и создали костюмы, — вы крутые», — поблагодарили в зоопарке всех посетителей, которые пришли в костюмах.

Как Катюша отпраздновала китайский Новый год

Светлана Акулова 9 февраля рассказала, что детенышу в честь праздника подарили торт с лакомствами и бамбукового дракона.

«Поздравила Катюшу с китайским Новым годом! Наше розовое счастье — Катюша — получила в подарок торт с лакомствами и бамбукового дракона», — поделилась она.

Также директор учреждения поздравила всех с наступлением Нового года по лунному календарю.

«Я от всей души поздравляю всех тех, кто празднует Новый год по лунному календарю. Желаю счастливого, насыщенного, чудесного и волшебного года! Пусть Дракон принесет много радости, счастья, любви, благополучия и незабываемых впечатлений!» — заявила Акулова.

Ранее Катюша стала осваивать новую игрушку — лошадку-качалку. На ролике запечатлено, как зверек лапами раскачивает игрушку и даже пытается взобраться на «коня». До этого панда научилась уверенно сидеть.

Читайте также:

Особый план против РФ. Что Зеленский потребовал от главкома ВСУ Сырского?

Будет ли война между Израилем и Египтом? Почему обостряется ситуация

Погода в Москве и СПб на завтра, 12 февраля: когда вернутся морозы, прогноз