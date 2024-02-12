Директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале опубликовала видео, как за пандой Катюшей ухаживает ее мама Диндин. Какие последние новости известны о животном?
Как сейчас живет Катюша
На кадрах, показанных Акуловой, видно, как Диндин ухаживает за детенышем, пока тот пытается несколько раз вырваться из ее лап. В какой-то момент малышке практически удалось сбежать, но мама взяла ее и подтянула к себе.
Директор зоопарка рассказала, что по вечерам молодая панда питается бамбуковыми палками. В опубликованном видеоролике малышка-панда сидит, спрятавшись в куче веток принесенного ей лакомства.
«Ну очень старается Катюша грызть бамбуковые палки. Хрустят уже, как у мамы, только пока не разгрызаются», — говорится в сообщении Акуловой.
Также Акулова в воскресенье, 11 февраля, поделилась видео, на котором панда Катюша «сидит в засаде».
«Вот так Катюша сидела в засаде, пока посетители ждали», — подписала гендиректор свою публикацию.
В период с 9 по 11 февраля на территории Московского зоопарка проходила акция «Пандамания», когда всем тезкам родившейся панды Катюши, а также посетителям в костюмах панды был предоставлен бесплатный вход в учреждение.
Отмечалось, что согласно правилам, на госте, если он не Екатерина, должно быть не меньше трех элементов гардероба с изображениями китайского медвежонка. Также можно надеть два элемента и какой-либо аксессуар.
«Спасибо всем нашим гостям за то, что не побоялись морозов, придумали и создали костюмы, — вы крутые», — поблагодарили в зоопарке всех посетителей, которые пришли в костюмах.
Как Катюша отпраздновала китайский Новый год
Светлана Акулова 9 февраля рассказала, что детенышу в честь праздника подарили торт с лакомствами и бамбукового дракона.
«Поздравила Катюшу с китайским Новым годом! Наше розовое счастье — Катюша — получила в подарок торт с лакомствами и бамбукового дракона», — поделилась она.
Также директор учреждения поздравила всех с наступлением Нового года по лунному календарю.
«Я от всей души поздравляю всех тех, кто празднует Новый год по лунному календарю. Желаю счастливого, насыщенного, чудесного и волшебного года! Пусть Дракон принесет много радости, счастья, любви, благополучия и незабываемых впечатлений!» — заявила Акулова.
Ранее Катюша стала осваивать новую игрушку — лошадку-качалку. На ролике запечатлено, как зверек лапами раскачивает игрушку и даже пытается взобраться на «коня». До этого панда научилась уверенно сидеть.
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