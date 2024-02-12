Из России «угнали» около 60 самолетов: сколько досталось ВСУ, кто виноват

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ил-76

Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела обыски в Росавиации по уголовным делам о незаконном выводе из-под российской юрисдикции 59 самолетов, сообщают источники «Известий». Что об этом известно, кому были проданы воздушные судна?

Куда передали самолеты, где силовики провели обыски

Уголовные дела были возбуждены по статьям халатность и превышении должностных полномочий в отношении нескольких сотрудников Росавиации, которые могли с начала СВО вывести из-под юрисдикции РФ 59 самолетов и вертолетов.

«Некоторые из этих бортов в результате попали в недружественные страны, и их использовали для оказания военной помощи Украине», — говорится в публикации «Известий».

Обыски прошли 7 февраля в центральном офисе Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве.

«В ходе мероприятий были изъяты предметы и документы, подтверждающие незаконность действий сотрудников Росавиации и иных пока неустановленных лиц по снятию с регистрационного учета воздушных судов», — указал один из источников издания.

Отмечается, что уголовные дела были возбуждены в отношении и.о. начальника Управления инспекции по безопасности полетов Кристины Бывалиной и замначальника отдела государственной регистрации гражданских воздушных судов, прав и сделок с ними Петра Козырева.

Какие вертолеты и самолеты оказались на Украине

По словам собеседников «Известий», с начала спецоперации три вертолета Ми-8 и самолет Ил-76 попали в распоряжение ВСУ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ми-8

«Три вертолета принимали участие в СВО на стороне противника, а Ил-76 совершали рейсы с выключенными ответчиками, указал другой источник, близкий к силовым структурам. Практика отключения ответчиков позволяет скрывать информацию о маршрутах, по которым борт перевозит грузы, такие полеты не видны, например, на FlightRadar24», — рассказал источник.

Эти воздушные суда якобы совершали чартерные рейсы и должны были вернуться обратно в Россию, пишут СМИ. Предположительно, именно из-за этого осенью минувшего года с должности главы Росавиации был снят Александр Нерадько.

Когда ранее в Росавиации проходили обыски

В декабре 2022 года Telegram-канал SHOT сообщал, что в кабинете Александра Нерадько прошли обыски. По данным канала, поводом для следственных действий стало подозрение во взяточничестве в отношении одного из сотрудников ведомства.

В получении взятки тогда заподозрили заместителя начальника управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации, пишет источник «Известий». Сообщается, что в офис прибыли более десяти сотрудников ФСБ и МВД для официального досмотра рабочих мест троих чиновников — Татьяны Кочеровой, начальника управления правового обеспечения и имущественных отношений Анны Пасько и начальника Управления финансового обеспечения, бюджетного планирования и отчетности Елены Кудлаевой.

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