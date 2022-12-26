SHOT: в кабинете у главы Росавиации Нерадько прошли обыски

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александр Нерадько

Telegram-канал SHOT сообщает, что в кабинете у главы Росавиации Александра Нерадько прошли обыски. По данным канала, поводом для следственных действий стало подозрение во взяточничестве в отношении одного из сотрудников ведомства. По предварительной информации, в получении взятки заподозрили заместителя начальника управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации. Его имя канал не называет. Пост главы управления сейчас занимает Татьяна Кочерова.

Сама 27-летняя Кочерова получила работу летом текущего года. По данным SHOT, ее коллеги усомнились в законности назначения из-за возраста нового руководителя. В данный момент заместителем Кочеровой занимаются оперативники, отмечает канал. Сама она отказалась от комментариев, перенаправив запрос в пресс-службу Росавиации.

«Известия» уточняют, что обыски прошли во всем центральном офисе Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве. По данным источника издания, в офис прибыли более десяти сотрудников ФСБ и МВД для официального досмотра рабочих мест троих чиновников — Татьяны Кочеровой, начальника управления правового обеспечения и имущественных отношений Анны Пасько и начальника Управления финансового обеспечения, бюджетного планирования и отчетности Елены Кудлаевой.

Ссылаясь на анонимный источник, «Известия» пишут, что причиной обысков стало уголовное дело о хищении бюджетных средств, предназначенных для субсидирования межрегиональных рейсов.

Ранее «ОВД-Инфо» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) сообщило, что в Москве полицейские пришли с обыском в квартиру, где находились активисты Айза Максутова, Дмитрий Корбашов, Феликс Кадохов, Лолита Ткаченко, братья Максим и Филипп Георгиевы, а также один мужчина, решивший остаться анонимным. По информации издания, нескольких задержанных мужчин увезли в военкомат.