ФСБ обыскала Росавиацию после исчезновения 60 самолетов «Известия»: ФСБ провела обыски в Росавиации после вывода 60 самолетов в другие страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

ФСБ провела ряд обысков в Росавиации, сообщают «Известия» со ссылкой на источник. В статье уточняется, что причиной тому стали уголовные дела, возбужденные по факту вывода 60 гражданских воздушных судов из-под юрисдикции России.

С марта 2022 года упомянутые самолеты и вертолеты были переданы в другие страны, в том числе — в недружественные, подчеркивает издание. Причем три вертолета были использованы против российской армии в зоне спецоперации, говорится в публикации.

В ходе мероприятий были изъяты предметы и документы, подтверждающие незаконность действий сотрудников Росавиации и иных пока неустановленных лиц по снятию с регистрационного учета воздушных судов, — рассказали источники газеты.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров созвал совещание с руководством S7, главной темой которого стала безопасность полетов. Мероприятие было проведено из-за участившихся авиаинцидентов. Особое внимание уделили случаям помпажей — кратковременного нарушения газодинамической устойчивости двигателей.

До этого Telegram-канал Baza информировал, что около 200 пилотов авиакомпании Azur Air могут лишить лицензий и отстранить от полетов из-за тренажера Boeing 757/767, который был установлен с нарушением законодательства. По данным канала, делом заинтересовалась транспортная прокуратура.