Инциденты с самолетами вынудили главу Росавиации созвать совещание Глава Росавиации провел совещание по безопасности полетов с руководством S7

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Росавиации Дмитрий Ядров созвал совещание с руководством S7, главной темой которого стала безопасность полетов, передает пресс-служба организации. Мероприятие было проведено из-за участившихся авиаинцидентов. По данным компании, особое внимание уделили случаям помпажей.

Особое внимание на совещании уделили случаям помпажей (кратковременное нарушение газодинамической устойчивости) двигателей самолетов Boeing 737-800 — в последнюю декаду января зафиксировано три случая. Расследование авиационных инцидентов продолжается, до завершения работы комиссий любые другие комментарии преждевременны, — говорится в сообщении.

По итогам совещания были приняты некоторые решения, направление на предупреждение подобных случаев. В частности, увеличена частота моек двигателей, а также прекращена обработка работающих самолетов противообледенительными жидкостями.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что около 200 пилотов авиакомпании Azur Air могут лишить лицензий и отстранить от полетов из-за тренажера Boeing 757/767, который был установлен с нарушением законодательства. По данным канала, делом заинтересовалась транспортная прокуратура.