Порядка 200 пилотов рискуют лишиться лицензии из-за решения главы Azur Air Baza: пилотов Azur Air могут лишить лицензии из-за американского тренажера

Около 200 пилотов авиакомпании Azur Air могут лишить лицензий и отстранить от полетов из-за тренажера Boeing 757/767, который установили с нарушением законодательства, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, делом заинтересовалась транспортная прокуратура.

Azur Air приобрела полнопилотажный тренажер у американской компании Landry. Аппарат торжественно представили в ноябре 2022 года в центре подготовки пилотов в столичном аэропорту Внуково. Но поставщик после начала военной операции отказался присылать специалистов для его установки.

Тогда глава Azur Air Евгений Королев потребовал установить агрегат в тренажерном центре самостоятельно, но ни он, ни Росавиация не учли, что объект принадлежит Минобороны России. Для этого специалисты углубили пол на 20 мм и надстроили третий этаж, чем нарушили запрет на его переделку.

Транспортная прокуратура узнала о самострое в конце 2023 года и организовала проверку. Теперь самой авиакомпании и ее главе грозит наказание, а пилотам, получившим лицензию после обучения на тренажере, — отстранение от полетов.

Ранее сообщалось, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) поручило операторам лайнеров Boeing проверять заглушки дверей перед полетами в качестве дополнительной меры безопасности. Основанием для рекомендации послужил инцидент с Boeing 737 MAX 9, у которого во время полета отвалилась часть фюзеляжа.