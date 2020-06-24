ВОЗ спрогнозировала 10 млн заражённых коронавирусом на следующей неделе

https://static.news.ru/photo/4d990d74-b645-11ea-91ea-fa163e074e61_660.jpg Тедрос Аданом Гебрейесус Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о вероятном росте числа заражённых коронавирусом. По его прогнозу, к следующей неделе оно достигнет 10 млн человек.

В первый месяц этой вспышки сообщалось о десяти тысячах случаев, а за последний месяц пришли сведения о более четырех миллионах, — цитирует его РИА Новости.

На сегодняшний день в мире выявлено более 9,2 млн заражённых коронавирусом. От заболевания скончались 477 тысяч человек. Выздороветь удалось более 4,6 млн.

По словам Гебрейесуса, на пороге очередной круглой цифры необходимо предпринять все возможные меры для предотвращения распространения инфекции. Также он отметил необходимость обеспечить всех тяжёлых больных кислородом. Ранее об очередном всплеске инфекции заявили в Швейцарии. На сегодняшний день, по оценкам Forbes, страна занимает первое место в рейтинге наиболее защищённых от коронавируса государств.

Как ранее информировал NEWS.ru, власти Нью-Йорка приняли решения отменить марафон из-за пандемии коронавируса. Бегуны будут приглашены на виртуальное мероприятие взамен забегу.