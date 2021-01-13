ВОЗ предсказала ещё более тяжёлый год пандемии для человечества

https://static.news.ru/photo/c385f24c-55df-11eb-8c27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Директор программы Всемирной организации здравоохранения по ЧС Майкл Райан предсказал ещё более тяжёлый для человечества год в плане пандемии. Такое мнение он выразил в ходе сеанса вопросов и ответов в Twitter.

По мнению Райана, сведения за последние две недели, поступившие в ВОЗ, говорят о том, что заболеваемость коронавирусом в мире опять достигла пика. Только за последнюю неделю в мире насчитали порядка пяти миллионов новых случаев заболевания и свыше 85 тыс. случаев смертей от инфекции.

Более половины всех заболевших в мире приходится на Северную и Южную Америку. На Европу — более трети, зафиксирован рост заболеваемости в Западно-Тихоокеанском регионе, Африке и Восточном Средиземноморье.

Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове отметила, что в некоторых странах ситуация после праздников ухудшится, прежде чем стать «лучше». На данный момент, по словам специалиста, в мире существует множество инструментов, чтобы установить контроль над передачей коронавируса.

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан спрогнозировала, что в наступившем году мир не достигнет коллективной иммунизации. Но со временем вакцины от коронавируса поступят во все страны. Тем более что ещё год назад никто и представить себе не мог, что в мире появится сразу несколько вакцин. Но даже несмотря на это, меры от заболевания необходимо соблюдать до конца года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американские учёные составили прогноз развития ситуации с коронавирусом на ближайшие 10 лет. Специалисты считают, что за десятилетие вспышка COVID-19 перейдёт от пандемии к эндемической и будет находиться на постоянном базовом уровне у популяции населения.