ВОЗ назвала влияющий на смертность от COVID-19 фактор

Необходимо удвоить усилия по борьбе с данной проблемой, так как появляется всё больше свидетельств того, что загрязнение воздуха повышает риск летального исхода при заболевании коронавирусом, необходимо удвоить усилия по борьбе с данной проблемой.
Об этом в интервью РИА Новости заявила директор департамента ВОЗ по окружающей среде, климату и здравоохранению доктор Мария Нейра.
По её словам, загрязнение воздуха, приводящее ежегодно к семи миллионам преждевременных смертей, оказывает негативное влияние на лёгкие, мешает работе защитных организмов и ускоряет течение хронических заболеваний.
Очевидно, что если ваши лёгкие, которые являются основными входными воротами SARS-CoV-2, уже повреждены и уязвимы, увеличивается риск развития болезни в более тяжёлой форме, так как у вас меньше защиты, — сказала Нейра.
Также представитель ВОЗ отметила важность перехода к «зелёной экономике» и использованию возобновляемых источников энергии.
Как ранее писал NEWS.ru, Россельхознадзор планирует осенью начать масштабные испытания вакцины против коронавируса для животных. В первую очеред она необходима норкам. Также, вероятно, препарат будет пользоваться спросом у владельцев домашних животных.
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