ВОЗ назвала влияющий на смертность от COVID-19 фактор

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Американские ВВС нанесли авиаудар по сирийской армии. В результате нападения один военный погиб. Американцы ударили с воздуха по сирийским позициям к югу от города Камышлы.

Как сообщило сирийское государственное телевидение, один местный военный погиб. Ещё двое солдат получили ранения. Данную информацию приводит РИА Новости. В течение последних месяцев в СМИ регулярно сообщается об атаках на...