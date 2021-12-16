Востоковед назвал глупостью выход США из ядерной сделки с Ираном

США зря разорвали сделку о ядерном оружии с Ираном, заявил эксперт по Ближнему Востоку, профессор Дипломатической академии МИД РФ Александр Вавилов «ПолитЭксперту». Он заявил, что в Штатах это понимают и поэтому возвращаются к соглашению.

Трамп, как слон в посудной лавке, развалил Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), как и многие другие соглашения. США вынуждены признать, что сделали большую глупость, когда разрушили сделку. Они возвращаются к соглашению. Сделка отвечает интересам всего мирового сообщества, отодвигает угрозу столкновений, конфликтов с участием ядерного оружия. Это достаточно опасное для всего мира явление. Соглашение — это выход, — сказал Вавилов.

Он считает, что страны вернутся к договорённостям, хотя на Иран и будет оказываться давление. Восстановление СВПД в интересах и мирового сообщества, и Тегерана, заверил Вавилов.

Ранее спецпредставитель по Ирану Роберт Малли сообщил, что американская администрация видит необходимость в расширении ядерной сделки с Ираном на основании уже существующих договорённостей. Дипломат подчеркнул, что США должны иметь возможность вести переговоры с Ираном «о чём-то более сильном и широком, нежели то, что согласовано в рамках СВПД».