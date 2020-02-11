https://static.news.ru/photo/8f90ea52-4c79-11ea-bfd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Украинский волонтёр Ольга Решетилова заявила, что военнослужащие 56-й бригады ВСУ занимались мародёрством, перед тем как оставить позиции в связи с ротацией. По её словам, бесчинства творились в селе Пески, которое расположено около Донецка, на линии соприкосновения.

В качестве доказательства своих слов она опубликовала в Facebook снимок из села. На нём видны металлические рейки, которые солдаты ВСУ «любовно собрали, чтобы отвезти домой».

Решетилова добавила, что также в Песках были срезаны крыши с гаражей, вынуты окна из домов и сбита плитка. Увезти домой военнослужащие намерены даже деревянные срубы.

Всё это повезут с собой. Хозяева, — отметила волонтёр.

По её словам, подобную картину в Донбассе она наблюдает уже шестой год, и от этого опускаются руки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщили о гибели 4,9 тысячи человек в Донбассе, в том числе 81 ребёнка. По данным ДНР, с начала 2020 года в боевых действиях погибли шесть ополченцев, ещё столько же были ранены.