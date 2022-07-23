Войска Турции обстреляли пост сирийских сил в провинции Хасеке Войска Турции обстреляли пост сирийских сил на северо-западе провинции Хасеке

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Артиллерия армии Турции открыла огонь по посёлку Умм-Кейф на северо-западе сирийской провинции Хасеке. Об этом сообщил телеканал Rudaw. По его данным, под обстрел попал размещённый в провинции блок-пост военнослужащих Сирии. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Посёлок Умм-Кейф расположен в окрестностях Телль-Тамер, в 630 километрах от Дамаска на стратегической трассе М4, связывающей западные и восточные регионы страны. Войска Турции обстреливают район с позиций в пограничном Рас-эль-Айне, там расположен форпост формирований сирийской оппозиции, которые поддерживает Анкара.

Ранее стало известно, что сирийские военные в провинции Камышлы не пропустили американских военных на северо-востоке республики. По имеющимся данным, военнослужащие просто прогнали колонну БТР, которая пыталась въехать в одну из местных деревень.

Также сообщалось, что трое военных погибли в результате воздушной атаки на столицу Сирии Дамаск. Ещё семь человек получили ранения. По данным агентства SANA, атаку осуществил Израиль.