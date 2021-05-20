Ковид-диссидент пообещал напасть на вирусолога и украл гранатомёты

Бельгийские силовики разыскивают 46-летнего военного Юргена Конингса. Он украл с военной базы целый арсенал оружия. Ковид-диссидент угрожал напасть на вирусолога Вана Ранста, который консультирует правительство страны по вопросу противодействия коронавирусу. Об этом сообщает Het Nieuwsblad.
К военным
Силовики выяснили, что в социальных сетях мужчина спрашивал, где проживает вирусолог Ван Ранст. До своего исчезновения он несколько раз приезжал в город, где живёт учёный. Сейчас вирусолога вместе с семьёй перевезли в безопасное место. Выяснилось, что Конингс поддерживал связи с неонацистами. Осуждённый за организацию экстремистской группировки бывший солдат Томас Бутенс написал пост в Twitter о сбежавшем Конингсе.
Беглеца ищут в лесу рядом с его домом, который расположен на границе с Нидерландами. Силовики предполагают, что мужчина не намерен сдаваться и будет оказывать вооружённое сопротивление.
Ранее военные следователи нашли в Тюмени дезертира, который сбежал из воинской части в конце 2004 года. Речь идёт об уроженце Магадана Евгении Южанине. Он жил в Тюменской и Свердловской областях и перебивался случайными заработками. Мать и другие родственники давно считали его умершим.