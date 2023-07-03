Военный эксперт рассказал, зачем Израиль начал собственную СВО Военэксперт Юлин: цель проводимой Израилем СВО — уничтожить военные силы противника

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Власти Израиля давно находятся в конфликте с арабским населением, и цель начатой накануне спецоперации состоит в уничтожении военных сил своих противников, рассказал NEWS.ru военный эксперт, историк Борис Юлин. По его мнению, Израиль умышленно накалял ситуацию, хотя стороны могли бы вести диалог.

Со стороны властей Израиля есть некое лукавство, они сейчас проводят своеобразную политику раздельного развития рас — арабов и израильтян. У них как раз есть стена между арабскими и еврейскими территориями. И развитие этой политики приводит к тому, что конфликт был неизбежен. Цель этой СВО — уничтожить военные силы своих противников, что вполне логично, но называть это контртеррористической войной я бы не стал. Мое мнение, что в нынешней ситуации обеим сторонам было бы намного логичнее договориться, а не вести бои, — сказал эксперт.

Ранее стало известно, что в результате операции израильских силовиков на Западном берегу погибли четверо палестинцев. В армии обороны Израиля заявили, что удары были нанесены по штаб-квартире, используемой местными боевиками как пункт планирования террористических атак против Израиля, и, предположительно, складу оружия и взрывчатки.

20 июня произошла стрельба вблизи еврейского поселения Эли на Западном берегу реки Иордан. В результате четыре человека погибли и еще столько же были ранены. В апреле в центре Иерусалима автомобиль въехал в толпу людей, погибли пять человек. Водитель машины был застрелен на месте. Власти расценили произошедшее как теракт.