Военный эксперт объяснил смысл прилета «самолета Судного дня» в Вильнюс Военный эксперт Литовкин: «самолет Судного дня» в Вильнюсе нужен для устрашения России

Фото: US Air Force

Приземление 11 июля в Вильнюсе так называемого самолета Судного дня вслед за прибывшим туда на саммит НАТО президентом США Джо Байденом — это обычная практика, рассказал в беседе с Lenta.ru военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, самолет следует за американским лидером в его зарубежных поездках, чтобы тот имел возможность в любой момент дать команду стратегическим ядерным силам о нанесении удара. При этом эксперт допустил, что прибытие этого самолета в столицу Литвы может служить для устрашения России.

Прибытие этого самолета в Вильнюс, с одной стороны, устрашение России. А с другой — просто необходимый элемент, обычная практика, — отметил эксперт.

Он напомнил, что у президента РФ есть схожий элемент управления стратегическими ядерными силами — так называемый ядерный чемоданчик, который носит морской офицер, сопровождающий главу государства в его поездках.

Когда наш президент куда-то едет, за ним следом идет человек с черным чемоданчиком. Морской офицер. Что это такое? Это аппаратура для разблокирования кодов для стратегических ракетных комплексов. «Самолет Судного дня» у Байдена — такой же элемент стратегических ядерных сил США, — объяснил Литовкин.

Ранее сообщалось, что американский самолет Boeing 747-E4B был замечен в Вильнюсе, куда прилетел вслед за Джо Байденом, участвующим в саммите НАТО. «Самолет Судного дня» также является воздушным командным пунктом ВВС США и может быть использован для экстренной эвакуации главы государства.