Военный дипломат предупредил о риске нападения США на Сибирь Академик Бартош: США могут напасть на Сибирь для контроля над Северным морским путем

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

США могут напасть на Сибирь, чтобы получить полный контроль над всем Северным морским путем. Такое мнение в интервью URA.RU высказал военный дипломат, член-корреспондент Академии военных наук, кандидат военных наук Александр Бартош. По его мнению, Вашингтон будет атаковать ракетами со своей арктической границы. Бартош подчеркнул, что Россия готова к противостоянию.

Они претендуют на контроль над Северным морским путем, с чем Россия никогда не согласится. <...> Противостояние возможно, если американцы будут пытаться направлять свои боевые корабли в Арктические моря. Протяженность арктической границы России более 10 тысяч км. Если там разместить корабли США, оснащенные ракетами, то они смогут поражать наши глубинные районы, в том числе в Сибири, где расположены наши шахты с межконтинентальными баллистическими ракетами, — сказал академик.

Он добавил, что США смогут из Арктики простреливать по направлению «север» и «юг» всю территорию РФ. При этом академик рассказал, что Россия в ответ создала «определенные вооруженные силовые элементы».

По словам Бартоша, Вашингтон интересуют природные богатства Арктики и он обеспокоен тем, что схожую заинтересованность проявляет в настоящее время Пекин. Академик считает, что в совокупности данные факторы влияют на то, что «американцы сейчас усиленно пытаются застолбить за собой роль одного из главных действующих лиц в арктической тематике».

Ранее глава Командования сил флота США адмирал Дэрил Кодл заявил, что развитие Россией и Китаем своей инфраструктуры в Арктике повышает вероятность того, что Северная Америка может казаться под угрозой. По его словам, Москва за последние 10 лет значительно укрепила свои военные возможности в регионе.

В свою очередь историк-этнограф Лариса Стрючкова рассказала, что Арктика имеет для России серьезное экономическое и геополитическое значение, так как обеспечивает доступ к Северному морскому пути. По ее словам, российские территории играют важную роль, связывая между собой разные части света. Эксперт подчеркнула, что Северный морской путь является самым коротким, а значит и самым экономически выгодным маршрутом из Азии в Европу.