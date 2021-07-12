Названы страны, в которых Россия может разместить ядерное оружие

Россия может разместить ядерное оружие на Кубе и в Венесуэле, если не придёт к договорённостям с Соединёнными Штатами по гарантиям безопасности, заявил изданию argumenti.ru военный эксперт, полковник запаса Михаил Ходарёнок. По его словам, такой вариант обсуждался достаточно давно.

В российском экспертном сообществе уже назывались некоторые способы военно-технического и военного ответа нашей страны Североатлантическому альянсу в случае, если мы не сможем договориться по итогам встреч России и Запада. Например, часто озвучивались варианты размещения ядерного оружия на Кубе и в Венесуэле. Кстати, об этом говорили ещё задолго до нынешних переговоров между Россией и Западом, впрочем, не уточняя, как отнесётся к этому военно-политическое руководство упомянутых стран, — рассказал Ходарёнок.

При этом сам он считает, что такой ход не имеет особого смысла, потому что у российского оружия достаточная межконтинентальная дальность. А в названных странах, по мнению эксперта, не очень устойчивые политические режимы, там возможны революции.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко сообщил, что Россия обозначила НАТО меры, которые примет в случае угрозы её безопасности. Дипломат отметил, что «во главу угла натовской политики и военного строительства ставится задача сдерживания России».