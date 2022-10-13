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Военный аналитик: мир стоит на пороге перехода к третьей мировой войне

Аналитик Сивков: мир стоит на пороге перехода к начальному этапу третьей мировой войны

Если Украина ударит по России поставленными НАТО ракетами большой дальности, Россия официально объявит Альянс участником конфликта и нанесет ответные удары по его странам, уверен заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. В разговоре с НСН он заявил, что удар могут нанести и по тем странам НАТО, из которых в украинскую армию прибывали добровольцы. Военный аналитик заявил, что мир стоит на пороге перехода к начальному этапу третьей мировой войны и вопрос стоит только в том, когда он произойдет.

Если будут поставлены ракеты большой дальности и будут попытки ударов по критически важным объектам России, то будут соответствующие заявления. Заявят о том, что НАТО участвует в боевых действиях и будут приниматься решения. <...> Удары будут наноситься по территориям тех стран, из которых есть так называемые добровольцы. Мы стоим на пороге перехода начального этапа третьей мировой войны. Вопрос только упирается в то, насколько это быстро произойдет, — заявил Сивков.

Эксперт уверен, что Украину не собираются принимать в НАТО. Но при этом он напомнил, что пресс-секретарь Пентагона Кирби предупредил о возможном вмешательстве США в украинский конфликт в ближайшее время. Специалист отметил, что Россия уже сталкивается с бойцами НАТО в зоне СВО, но «натовские контингенты» находятся там неофициально.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби накануне заявил, что в настоящее время риски втягивания США и НАТО в конфликт на Украине остаются высокими. В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что конфликт России с Украиной может сопровождаться ошибками и просчетами. Все они способны поставить мир на порог Армагеддона.