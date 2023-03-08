Водометы, газ и коктейли Молотова: бунт Тбилиси против «российского» закона

Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/TASS

Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах

7 марта тысячи грузин вышли к зданию парламента в Тбилиси на протест против закона «О прозрачности иностранного влияния». Оппозиция и многие граждане считают его аналогом российского закона об иноагентах, против такой законодательной инициативы выступили и журналисты, и некоммерческие организации. Депутаты приняли закон в первом чтении, пока на улице начинались стычки полиции с демонстрантами. Правоохранители применили водометы и газ, протестующие — коктейли Молотова.

Граждане остались на площади до ночи, перекрыли движение и попытались прорваться в здание парламента. На площади звучали лозунги за свободу Грузии и против правительства России. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протест и пообещала наложить вето, если закон будет принят.

Как это было — в фотоподборке NEWS.ru.