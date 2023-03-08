7 марта тысячи грузин вышли к зданию парламента в Тбилиси на протест против закона «О прозрачности иностранного влияния». Оппозиция и многие граждане считают его аналогом российского закона об иноагентах, против такой законодательной инициативы выступили и журналисты, и некоммерческие организации. Депутаты приняли закон в первом чтении, пока на улице начинались стычки полиции с демонстрантами. Правоохранители применили водометы и газ, протестующие — коктейли Молотова.

Граждане остались на площади до ночи, перекрыли движение и попытались прорваться в здание парламента. На площади звучали лозунги за свободу Грузии и против правительства России. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протест и пообещала наложить вето, если закон будет принят.

Как это было — в фотоподборке NEWS.ru.

Грузия. Тбилиси. Сотрудники полиции и участники акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии

Фото: Михаил Егиков/ТАСС

Грузия. Тбилиси. Сотрудники полиции и участники акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии

Грузия. Тбилиси. Люди, пострадавшие от слезоточивого газа на митинге против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии

Фото: Михаил Егиков/ТАСС

Грузия. Тбилиси. Люди, пострадавшие от слезоточивого газа на митинге против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии

Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах

Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/TASS

Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах

Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах

Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/TASS

Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах

Грузия. Тбилиси. Участники акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии.

Фото: Михаил Егиков/ТАСС

Грузия. Тбилиси. Участники акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии.

Грузия. Тбилиси. Оказание помощи пострадавшему от слезоточивого газа на митинге против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии

Фото: Михаил Егиков/ТАСС

Грузия. Тбилиси. Оказание помощи пострадавшему от слезоточивого газа на митинге против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии

Беспорядки у парламента в Тбилиси

Фото: Sputnik/РИА Новости

Беспорядки у парламента в Тбилиси

Грузия. Тбилиси. Участники акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии

Фото: Михаил Егиков/ТАСС

Грузия. Тбилиси. Участники акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии

Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах

Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/TASS

Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах

Грузия. Тбилиси. Сотрудники полиции и участник акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии

Фото: Михаил Егиков/ТАСС

Грузия. Тбилиси. Сотрудники полиции и участник акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии