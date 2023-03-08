Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах
7 марта тысячи грузин вышли к зданию парламента в Тбилиси на протест против закона «О прозрачности иностранного влияния». Оппозиция и многие граждане считают его аналогом российского закона об иноагентах, против такой законодательной инициативы выступили и журналисты, и некоммерческие организации. Депутаты приняли закон в первом чтении, пока на улице начинались стычки полиции с демонстрантами. Правоохранители применили водометы и газ, протестующие — коктейли Молотова.
Граждане остались на площади до ночи, перекрыли движение и попытались прорваться в здание парламента. На площади звучали лозунги за свободу Грузии и против правительства России. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протест и пообещала наложить вето, если закон будет принят.
Как это было — в фотоподборке NEWS.ru.
Фото: Михаил Егиков/ТАСС
Грузия. Тбилиси. Сотрудники полиции и участники акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии
Фото: Михаил Егиков/ТАСС
Грузия. Тбилиси. Сотрудники полиции и участники акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии
Фото: Михаил Егиков/ТАСС
Грузия. Тбилиси. Люди, пострадавшие от слезоточивого газа на митинге против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии
Фото: Михаил Егиков/ТАСС
Грузия. Тбилиси. Люди, пострадавшие от слезоточивого газа на митинге против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии
Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/TASS
Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах
Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/TASS
Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах
Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/TASS
Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах
Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/TASS
Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах
Фото: Михаил Егиков/ТАСС
Грузия. Тбилиси. Участники акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии.
Фото: Михаил Егиков/ТАСС
Грузия. Тбилиси. Участники акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии.
Фото: Михаил Егиков/ТАСС
Грузия. Тбилиси. Оказание помощи пострадавшему от слезоточивого газа на митинге против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии
Фото: Михаил Егиков/ТАСС
Грузия. Тбилиси. Оказание помощи пострадавшему от слезоточивого газа на митинге против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии
Фото: Sputnik/РИА Новости
Беспорядки у парламента в Тбилиси
Фото: Sputnik/РИА Новости
Беспорядки у парламента в Тбилиси
Фото: Михаил Егиков/ТАСС
Грузия. Тбилиси. Участники акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии
Фото: Михаил Егиков/ТАСС
Грузия. Тбилиси. Участники акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии
Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/TASS
Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах
Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/TASS
Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах
Фото: Михаил Егиков/ТАСС
Грузия. Тбилиси. Сотрудники полиции и участник акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии
Фото: Михаил Егиков/ТАСС
Грузия. Тбилиси. Сотрудники полиции и участник акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии