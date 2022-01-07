Во всём Ливане отключили электричество

Весь Ливан остался без электричества, передаёт телеканал al-Jadeed. Отключение произошло в результате проблем, возникших на станции Арамун под Бейрутом. До этого местные жители пытались штурмовать территорию станции, протестуя из-за регулярных отключений электричества.

Компания «Электричество Ливана» отключила подачу электроэнергии на всей территории Ливана, — передаёт канал.

Как сообщается, после попытки жителей ворваться на станцию, расположенную в деревне Арамун под Бейрутом, из строя вышла вся электросеть.

По словам очевидцев, на время электричество пропадало и в международном аэропорту Бейрута.

Из-за экономического кризиса Ливан уже более полугода не в состоянии обеспечить топливом электростанции. В результате по всей стране отключают свет. Порой электричества в домах не бывает по 20–22 часа в сутки. Такая ситуация нарушает работу госучреждений, больниц и заводов и вызывает недовольство в обществе.

Ранее специальный представитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс заявил, что энергетический переход, который происходит на планете, является своего рода информационной революцией XX века. Так он прокомментировал книгу сооснователя Microsoft Билла Гейтса «Как нам избежать климатической катастрофы».

Он отметил, что энергетический кризис, наблюдаемый как в Европе, так и по всему миру, возник по причине глобального энергоперехода. По его словам, причинами кризиса являются ошибки с запасами газа в подземных хранилищах, ошибки, связанные с природными эффектами, в том числе низким уровнем ветра на Северном море, и недостатки в выработке электроэнергии.